Грабитель ограбил ресторан, владелец заведения взамен предложил ему работу

Грабитель ограбил ресторан за 45 сек. Фото: diablossouthwestgrill

В штате Джорджия, США, владелец ресторана Diablo's Southwest Grill Кард Уоллес предложил работу грабителю, который ограбил его заведение.

В субботу, 3 апреля, мужчина ворвался в ресторан и ограбил его за 45 сек., пишет CNN.

По словам Уоллеса, сначала он разгневался на грабителя, но позже ему стало его жалко. Скорее всего у разбойника сложная жизнь и проблемы с деньгами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В России пенсионер обстрелял силовиков из окна, а затем сгорел заживо

Уоллес посоветовал грабителю подать объявление о поиске работы и оставил свой номер.

"Без полиции, без вопросов. Давайте сядем и поговорим о том, как мы можем помочь вам исправить путь, которым вы идете", - отметил владелец заведения.

В Одессе сотрудники полиции задержали причастных к разбойному нападению на сотрудника строительной фирмы.