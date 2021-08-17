Госслужащим разрешат оплачиваемые отпуски для лечения бесплодия

Япония будет разрешать госслужащим брать до десяти дней оплачиваемого отпуска в год для лечения бесплодия / Getty Images

Япония разрешила госслужащим брать до десяти дней оплачиваемого отпуска в год для лечения бесплодия, чтобы повысить рождаемость в стране.

Эту схему ввели в ответ на то, что население Японии упало ниже 126 млн, в результате чего страна выпала из первой десятки самых густонаселенных стран мира. Это произошло впервые с 1950 года, то есть за 71 год. Об этом пишет Daily Star.

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В 2020 году количество новорожденных в Японии упало до рекордно низкого уровня в 840 832 ребенка, а коэффициент фертильности упал до 1,34 ребенка на женщину. Чтобы сохранить население Японии на нынешнем уровне, коэффициент рождаемости должен быть на уровне 2,1 ребенка на женщину.

В ходе опроса, проведенного в этом году, некоторые государственные служащие заявили, что "невозможно" сбалансировать лечение бесплодия с их работой. До введения новой схемы сотрудники должны были использовать свой ежегодный отпуск или отпуск по болезни для лечения бесплодия. Теперь они смогут брать отпуск даже по часам.

Исследователи обнаружили, что падение рождаемости привело к нехватке детей в почти половине стран мира. То есть в этих странах недостаточно детей, чтобы поддерживать численность населения. Это открытие исследователи назвали "огромным сюрпризом".