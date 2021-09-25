Госсекретаря Минэкономики уволили за критику ковид-паспортов

Мону Кейзер уволили из-за высказывания о ковид-сертификатах. Фото: Reuters

В Нидерландах государственного секретаря Минэкономики Мону Кейзер уволили за высказывания о ковид сертификатов, которые теперь обязательны при посещении ряда заведений.

Решение об увольнении урядовици принял премьер Марк Рютте. Об этом сообщает Европейская правда.

Госсекретарь в интервью изданию De Telegraaf выразила серьезные сомнения в целесообразности ковид-паспортов.

По ее словам, все сложнее становится объяснять людям, почему сертификаты нужны в одних местах и ​​не нужны в других. Кейзер отметила, что следует задуматься над тем, как организовать процесс иначе.

"Заявления государственного секретаря министерства экономическим вопросам и климата Моны Кейзер в сегодняшнем интервью, несовместимые с решениями, принятыми недавно Советом министров, и решениями важного и весомого характера", - заявил Рютте.

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Высказывания Кейзер раскритиковали и в ее собственной партии.

От субботы в Нидерландах отменили значительное количество коронавирусных ограничений, однако доказательство ковид-вакцинации стал обязательным для посещения баров, ресторанов, театров и других мест.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для чиновников и работников образования. Соответствующее решение приняли на заседании правительства 22 сентября. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко.