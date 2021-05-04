Госсекретарь США назвал условия улучшения отношений с Россией

Блинкен назвал условия улучшения отношений с Россией. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой, но все будет зависеть от политики Кремля и от его агрессивности.

Выступая после встречи с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабе в Лондоне, он повторил предыдущие заявления и президента Джо Байдена, и предыдущей администрации США, что Соединенные Штаты не хотят эскалации отношений с Россией, сообщают местные СМИ.

"Президент Байден уже давно, еще со времен, когда он не был президентом, говорит, что если Россия решит действовать неразумно или агрессивно, мы дадим ответ", - сказал он.

"Но мы не ищем эскалации. Мы бы хотели иметь более стабильные, более предсказуемые отношения, - заявил Блинкен. - И если Россия пойдет в этом направлении, так же сделаем и мы".

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