Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией

Новая администрация сейчас изучает действия РФ. Фото: Reuters

США смогут сотрудничать с Россией лишь при условии, что РФ не будет обострять двусторонние отношения.

Штаты хотели бы иметь с Россией "более стабильные отношения", но это зависит от российского лидера Владимира Путина, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

"Если Путин откажется от эскалации, тогда, думаю, будут сферы, в которых мы сможем вместе работать на благо общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", - сказал он.

Имеется в виду продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в январе этого года. Белый дом также полностью пересмотрит злонамеренную деятельность России. По словам госсекретаря, новая администрация сейчас изучает действия РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Исчезла ли угроза? США не уверены в деэскалации войск РФ

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения форматов ведения переговоров с Россией. Он предлагает, чтобы к "нормандскому формату" присоединились США, Великобритания и Канада. Зеленский выразил надежду, что встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина все же состоится и будет иметь положительный результат для Украины.