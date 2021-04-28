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среда, 28 апреля 2021 09:22

Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией

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Госсекретарь США назвал условие сотрудничества с Россией
Новая администрация сейчас изучает действия РФ. Фото: Reuters

США смогут сотрудничать с Россией лишь при условии, что РФ не будет обострять двусторонние отношения.

Штаты хотели бы иметь с Россией "более стабильные отношения", но это зависит от российского лидера Владимира Путина, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает CNN.

"Если Путин откажется от эскалации, тогда, думаю, будут сферы, в которых мы сможем вместе работать на благо общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", - сказал он.

Имеется в виду продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений в январе этого года. Белый дом также полностью пересмотрит злонамеренную деятельность России. По словам госсекретаря, новая администрация сейчас изучает действия РФ.

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Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости изменения форматов ведения переговоров с Россией. Он предлагает, чтобы к "нормандскому формату" присоединились США, Великобритания и Канада. Зеленский выразил надежду, что встреча президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина все же состоится и будет иметь положительный результат для Украины.

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