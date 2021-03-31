Госдеп США указал на нарушение прав человека в Украине

Относительно свободы слова отмечается, что люди в районах, которые находятся под контролем правительства, обычно могут критиковать его публично. Фото: pixabay.com

30 марта Госдепартамент США обнародовал ежегодный отчет о соблюдении прав человека в мире, в котором много внимания уделил Украине.

В частности, в документе на сайте Госдепа говорится о том, что украинские власти не предпринимали адекватных шагов по судебному преследованию злоупотреблений большинства должностных лиц, что создало атмосферу безнаказанности. Правозащитные группы и ООН отметили значительные недостатки в расследованиях нарушений прав человека, совершенных правительственными силами безопасности.

В отчете вспомнили о состоянии расследования убийств Екатерины Гандзюк и Павла Шеремета, преступлений во время Евромайдана. Много внимания уделили жесткому обращению правоохранителей с задержанными и заключенными, случаям смерти в результате пыток или халатности, а также ненадлежащим условиям содержания в местах заключения.

Относительно свободы слова указывается, что люди в районах, которые находятся под контролем правительства, обычно могут критиковать его публично, а в частном порядке и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий. Речь идет также о давлении на СМИ.

Относительно конфликта на Донбассе в отчете говорится о возглавляемых Россией незаконных убийствах мирных жителей. Описаны насильственные исчезновения и похищения на оккупированных территориях, упоминаются пытки и случаи жестокого или унижающего достоинство обращения. В Госдепе отмечают, что существенные проблемы с правами человека в оккупированном РФ Крыму включали насильственные исчезновения и похищения, пытки, жестокое обращение и наказания лиц, которые оказывают сопротивление оккупации.

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В Евросоюзе считают, что процесс реформ в Украине тормозит широко распространенная коррупция. Об этом говорится в отчете главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул в докладе, что "от контрабанды выигрывают только преступники и олигархи".