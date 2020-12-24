Госдеп США обвинил ФСБ в отравлении Навального

Госдеп США считает Россию виновной в отравлении Навального. Фото: Reuters

Госдепартамент США обвинил ФСБ РФ в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщило издание The Hill.

По словам представителя Госдепа, участие в этом деле России кажется правдоподобным.

The Hill пишет, что "такое заявление, скорее всего, еще больше усилит напряженность между США и Россией".

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Американские чиновники подготовили ряд санкций из-за отравления Навального. Однако без разрешения Трампа не имеют права их вводить. Действующий президент никогда не обвинял Россию в отравлении Навального.

Немецкая клиника Charitе, в которой лечили российского оппозиционера Алексея Навального от отравления "Новичком", опубликовала в медицинском журнале The Lancet отчет о ходе болезни политика.