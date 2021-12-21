Госдеп рекомендует американцам не ездить в Украину

Госдеп США дал рекомендацию своим гражданам не ездить в Украину. Фото: Reuters

Госдепартамент США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину.

Назвали несколько причин, по которым следует воздержаться от путешествий в страну. Среди них – Covid-19 и усиление угрозы со стороны России, сообщает Посольство США в Украине.

"Граждане США должны знать о сообщении о том, что Россия планирует существенные военные действия против Украины. Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно у границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольной РФ восточной Украине непредсказуемы и могут ухудшаться без предупреждения", – отметили в посольстве.

"Пророссийские боевики на блокпостах, контролируемых вооруженными силами России, угрожали гражданам США, а также задерживали или даже угоняли их. Поэтому правительство США запрещает государственным служащим США поездки в восточные районы Донецкой и Луганской областей и близлежащие регионы", - призвали в посольстве США.

Также правительство США запрещает своим сотрудникам ездить в Крым из-за издевательств над иностранцами и местным населением, особенно теми, кто считает, что выступает против российской оккупации полуострова. Из-за оккупации Россией Крыма на территории полуострова существует большое военное присутствие армии Российской Федерации.

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На территории ОРДЛО постоянно находится от 600 до 800 русских офицеров и генералов. Кадровые военные РФ находятся в командных должностях первого и второго армейских корпусов российских оккупационных войск, сообщили в украинской разведке.