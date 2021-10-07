Госдеп объявил количество ядерных боеголовок в США

Ядерная боеголовка США / CNN

Госдепартамент впервые с 2016 года раскрыл количество ядерного оружия в арсенале США.

В арсенале 3750 ядерных боеголовок, 2 тыс. из них ожидают демонтажа. Об этом пишет CNN.

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Публикацию сделали в преддверии конференции стран Договора о нераспространении ядерного оружия. В ее рамках Америка и другие ядерные державы в 2022 году пересмотрят обязательства каждой подписавшей стороны в области разоружения.

"Решение администрации Байдена рассекретить информацию о количестве ядерных боеголовок – это долгожданный шаг, который отменяет неразумное решение администрации президента Трампа засекретить такую информацию. Это также давление на другие ядерные государства, которые сохраняют чрезмерную секретность о своих арсеналах", - говорится в заявлении Ассоциации по контролю над вооружениями.

Ассоциация отметила, что "прогресс в сокращении арсеналов ядерного оружия в последние годы застопорился, и некоторые государства, особенно Китай и Россия, похоже, увеличивают размер и разнообразие арсеналов".

Объявление может оказать давление на Россию и Китай, чтобы те были более откровенны о своих запасах. Администрация Байдена надеется продолжить переговоры с Москвой для достижения новых соглашений, которые заменят текущий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Во время президентской кампании 2020 года кандидат Байден заявил, что США не нужно новое ядерное оружие. Его "администрация будет работать над поддержанием сильного и надежного сдерживающего фактора, одновременно снижая зависимость и чрезмерные расходы на ядерное оружие".

Количество ядерного оружия США по состоянию на сентябрь 2020 года на 88% меньше максимального количества в 31 255 в 1967 году. Америка демонтировала 11 683 ядерные боеголовки с 1994-го по 2020 год, в том числе 711 ядерных боеголовок с 30 сентября 2017 года. 2 тыс. ядерных боеголовок списаны и ожидают демонтажа.

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