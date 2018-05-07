Город посрамили за безграмотные баннеры ко Дню победы

В Кургане Российской Федерации фасады кинотеатра и главной почты в канун 9 мая украсили безграмотными баннерами.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованные в сети.

Подписи к ним говорят: "Оборона Севостополя", "Бресткая крепость".

Как уточняет Znak.com, в администрации города уже заявили, что не заказывали данные плакаты.

Баннеры изготовили рекламным агентством "Контур" на безвозмездной основе для украшения города к празднику День Победы , - сказали в пресс-службе мэрии.

В то же время в рекламном агентстве пояснили, что баннеры уже демонтировали и повесят обратно после коррекции. Ошибки объяснили в спешке.

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Сегодня в Донецке в четвертый раз перекроют центральные улицы города для репетиции "парада победы", который боевики устроят 9 мая.

Преобразование Дня победы в бал-маскарад не убрали проблему, которая не решается прохождением военной техники и маршами. Пожилые люди в "республиках" - даже те ветераны, которые остались в живых - в основном живут в недостойных условиях. Их дома - это полузаваленные избушки или крошечные квартирки, не видели ремонта десятилетиями.