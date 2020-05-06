Город накрыло раскаленным пеплом

Вулкан Монтань-Пеле. Фото: Global Volcanism Program - Smithsonian Institution Global Volcanism Program

Вулкан Монтань-Пеле на Мартинике начал извергаться 7 мая 1902.

Извержение называют самым смертельным в ХХ в. В городе Сен-Пьер погибли более 30 тыс. человек.

Высота вулкана - 1397 м. В начале апреля у вершины заметили новые отверстия, через которые выходил пар. Через три недели на острове почувствовали толчки. Вулкан стал выбрасывать облака пепла.

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На острове проходили важные выборы. Люди не начали эвакуацию. К тому же считали, что основной опасностью является лава. Думали, что будет достаточно времени, пока раскаленные потоки доберутся до них. В город съезжались люди посмотреть на извержение. Прибывали даже тогда, когда пепел заблокировал дороги.

Ночью 7 мая взрывы стали сильнее. Облако пепла температурой 1,6 тыс. градусов по Цельсию накрыло Сен-Пьер.

Все в городе погибли. Выжить смогли только два человека. Один из них - заключенный, которого держали в подвале. После извержения он стал выступать в цирке. Смогли выжить и несколько членов команды одного из 15 кораблей в гавани. Но у всех были очень серьезные ожоги.