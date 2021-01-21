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четверг, 21 января 2021 19:04

Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса

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Горит крупнейшая фабрика по производству вакцины против коронавируса
Пожар на фабрике SII / Mirror

На крупнейшей в мире фабрике, которая производит вакцины против коронавируса, произошел пожар. Во время пожара погибли 5 человек.

На заводе Индийского института сывороток, SII, производят миллионы доз вакцины Covidshield, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Об этом пишет британская Mirror.

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SII производит вакцину, разработанную для Индии и других стран с низким и средним уровнем дохода. Гендиректор компании Адар Пунавалла подтвердил новости о жертвах.

"Мы глубоко опечалены и приносим глубочайшие соболезнования членам семей погибших", - сказал Пунавалла.

Считается, что пожар произошел на строительной площадке на объекте площадью 400 тыс. кв м. Запасы вакцины против коронавируса не пострадали. Причина пожара устанавливается.

Компания SII также готовится к производству вакцины, которые разрабатывает американская компания Novavax Inc.

В субботу Индия начала масштабную кампанию с целью вакцинировать 300 млн человек до июля.

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