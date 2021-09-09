Горела больница для Covid-больных: погибли не менее 15 человек

В Северной Македонии, в городе Тетово горела больницы для больных Covid-19. Перед этим в помещении медучреждения произошел взрыв.
Погибли по меньшей мере 15 человек, более 20 пострадали. Точное количество жертв устанавливается, передает slobodenpecat.mk.
Среди погибших есть как пациенты больницы, так и медперсонал. Эвакуированные пациенты были переведены в больницу в городе Скопье для дальнейшего лечения.
Связан ли взрыв и пожар с системой кислородного обеспечения больных Covid-19, выясняют эксперты.
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Огонь в клинике распространился очень быстро. Его потушили менее чем за час.
На место происшествия прибыли пять прокуроров совместно с представителями других правоохранительных ведомств. По факту происшествия начато расследование.
В Киеве горело студенческое общежитие. Студенты не пострадали, но сгорели вещи. Причина возникновения пожара устанавливается.
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