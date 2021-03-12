Горел завод "Tesla"

В США горел завод Маска. Фото: Reuters

В американском городе Фримонт, штат Калифорния, на территории завода производителя электромобилей Tesla произошел пожар.

Возгорание началось в строящемся здании, сообщает Reuters.

В настоящее время на завод вызваны пожарные. Другие подробности случившегося не приводятся. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. О пострадавших не сообщается.

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