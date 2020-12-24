Горбачев ушел с поста президента СССР

Выступление Горбачева по телевидению / Wikipedia

25 декабря 1991-го Михаил Горбачев заявил в телеобращении, что уходит с поста президента СССР. За 4 дня до этого 11 бывших советских республик создали СНГ. Фактически Советский Союз уже тогда прекратил существование.

В прощальной речи Горбачев сказал, что недавнее создание СНГ стало основным мотивом отставки. Он добавил, что обеспокоен, что люди в стране перестают быть гражданами великой державы и им может быть трудно справиться с последствиями. Речь иногда звучала гордо, иногда обиженно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Один из самых известных диссидентов не дожил менее года до распада СССР

Горбачев заявил, что вел СССР на пути к демократии, а его реформы приводили коммунистическую экономику в сторону рыночной. И добавил, что советский народ живет в новом мире, где положен конец холодной войне и гонке вооружений. Признавая ошибки, Горбачев оставался непреклонным в том, что никогда не жалел о проводимой политике.

На самом деле Горбачев потерял большинство власти и престижа в СССР еще до создания СНГ. Экономика была в упадке. В августе 1991-го Союз пережил попытку государственного переворота, которую удалось преодолеть благодаря помощи президента России Бориса Ельцина. После более 70 лет СССР прекратил существование.