Горбачев попал в больницу

Горбачев пожаловался на здоровье. Фото: UkrMedia

Первого президента СССР Михаила Горбачева госпитализировали.

"Мое здоровье требует пребывания в больнице", - сказал Горбачев журналистам, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

25 апреля 2019 Горбачев уже попадал в больницу. Он не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.

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15 марта 1990 на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаила Горбачева избрали первым и последним президентом СССР. Его считают инициатором распада Советского Союза.

3 декабря 1991 года президент СССР Михаил Горбачев в своем телевыступлении заявил: "Страна в опасности, Отечество в опасности". Таким образом отреагировал на результаты Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года.