Горбачев отметил 90-летний юбилей через Zoom

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1350
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1404
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5625
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1737
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1764
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2349
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1242
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1422
Фото
Все фото
7
4
5
8
3
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
Столб пепла высотой 5 км: проснулся один из действующих вулканов
На стене бывшей тюрьмы появилось вероятно граффити Бэнкси
На стене бывшей тюрьмы появилось вероятно граффити Бэнкси
Строители наткнулись на античную мозаику
Строители наткнулись на античную мозаику
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Премьер Венгрии вакцинировался от Covid-19
Премьер Венгрии вакцинировался от Covid-19
Видео
Все видео
Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Поймал ребенка, выпавшего с 12-го этажа
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 279
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1701
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 702
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3780
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
1 Просмотров: 1107
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 14:54

Горбачев отметил 90-летний юбилей через Zoom

  Комментировать
Горбачев отметил 90-летний юбилей через Zoom
Михаил Горбачев / "РИА "Новости"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев во вторник, 2 марта, отметил 90-летие. Юбилей политик провел на карантине. Как и все остальные, он говорит, что устал от ограничений, связанных с коронавирусом, говорит его пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря Горбачева, его поздравили многие мировые лидеры. Среди них Путин, лидер США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет Gulf News.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горбачев призвал уничтожить ядерное оружие

Горбачев находиться на карантине в больнице на период пандемии. Юбилей отметил в кругу семьи и друзей, получая множество поздравлений со всего мира. Горбачев разговаривал с семьей и друзьями в социально-отдаленной обстановке по видеосвязи Zoom.

В своем поздравлении Путин сказал, что Горбачев - выдающийся политик, который помог изменить мировую историю.

"Вы принадлежите к ряду ярких и выдающихся людей, выдающихся государственных деятелей современности, которые существенно повлияли на ход отечественной и мировой истории", - сказал Путин.

Глава Кремля высоко оценил энергию и творческий потенциал Горбачева, отметив, что бывший советский лидер продолжает участвовать в гуманитарных и других проектах.

У Путина и Горбачева сложные отношения. В течение многих лет экс-глава СССР попеременно критиковал бывшего офицера КГБ и восхвалял его как шанс для России на стабильное развитие.

В изоляции Горбачев продолжает работать: редактирует книги и статьи. Он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров.

Ранее Горбачев высказался о перестройке, назвав ее делом своей жизни. "Главное, чего достигли в стране - люди вышли на свободу, мы покончили с тоталитарной системой", - сказал политик.

По его словам, главными достижениями перестройки на международной арене стало прекращение Холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Горбачев отметил 90-летний юбилей через Zoom». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В теракте погибли как минимум 178 людей

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15417
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 14121
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 12951
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 10917
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 7299
Мир
Трамп тайно вакцинировался во времена своего президентства
Трамп тайно вакцинировался во времена своего президентства Просмотров: 90
Евросоюз вводит санкции против РФ из-за ареста Навального
Евросоюз вводит санкции против РФ из-за ареста Навального Просмотров: 108
Серийный манияк умер в своей камере
Серийный манияк умер в своей камере Просмотров: 405
Сотрудница Amazon обвиняет руководство в расизме
Сотрудница Amazon обвиняет руководство в расизме Просмотров: 81
Забили палкой: 9-летний ребенок не пережил обряда экзорцизма
Забили палкой: 9-летний ребенок не пережил обряда экзорцизма Просмотров: 495
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 45
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть