Горбачев отметил 90-летний юбилей через Zoom

Михаил Горбачев / "РИА "Новости"

Бывший президент СССР Михаил Горбачев во вторник, 2 марта, отметил 90-летие. Юбилей политик провел на карантине. Как и все остальные, он говорит, что устал от ограничений, связанных с коронавирусом, говорит его пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря Горбачева, его поздравили многие мировые лидеры. Среди них Путин, лидер США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом пишет Gulf News.

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Горбачев находиться на карантине в больнице на период пандемии. Юбилей отметил в кругу семьи и друзей, получая множество поздравлений со всего мира. Горбачев разговаривал с семьей и друзьями в социально-отдаленной обстановке по видеосвязи Zoom.

В своем поздравлении Путин сказал, что Горбачев - выдающийся политик, который помог изменить мировую историю.

"Вы принадлежите к ряду ярких и выдающихся людей, выдающихся государственных деятелей современности, которые существенно повлияли на ход отечественной и мировой истории", - сказал Путин.

Глава Кремля высоко оценил энергию и творческий потенциал Горбачева, отметив, что бывший советский лидер продолжает участвовать в гуманитарных и других проектах.

У Путина и Горбачева сложные отношения. В течение многих лет экс-глава СССР попеременно критиковал бывшего офицера КГБ и восхвалял его как шанс для России на стабильное развитие.

В изоляции Горбачев продолжает работать: редактирует книги и статьи. Он установил рекорд продолжительности жизни среди советских лидеров.

Ранее Горбачев высказался о перестройке, назвав ее делом своей жизни. "Главное, чего достигли в стране - люди вышли на свободу, мы покончили с тоталитарной системой", - сказал политик.

По его словам, главными достижениями перестройки на международной арене стало прекращение Холодной войны и радикальное сокращение ядерных вооружений.