Гора металлолома: показали фото разбитой на учениях техники России

Фото: ria.ru

В сети появились фото боевых машин армии РФ, разбитых во время десантирования на учениях "Центр-2019".

Опубликовали снимки на странице одного из пабликрв запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте", пишет "РИА Новости".

Как видно на фотографиях, обе БМД получили сильные повреждения. Одна из них разбилась вдребезги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россияне начали масштабные учения на оккупированном Донбассе

На военных учениях в России бронетранспортер сбил двух гвардейцев. Все из-за взрыва мины, в результате которого возникла дымовая завеса. Плохая видимость помешала водителю БТР заметить саперов, которые шли впереди.