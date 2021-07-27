Гонконг лишают автономии и вынесли первый приговор участнику протестов

Тонг Ин-кит признан виновным в подстрекательстве к сепаратизму и терроризме / SOUTH CHINA MORNING POST

Первое лицо, которое обвиняли по спорным законом о национальной безопасности Гонконга, признали виновным.

Тонг Ин-кита признали виновным в подстрекательстве к сепаратизму и терроризму. Он ехал на мотоцикле с флагом, который призывал к освобождению этого специального административного округа от Китая. С момента вступления закона в силу в 2019 году, за ним арестовали более 100 человек. Об этом пишет ВВС.

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Пекин настаивает, что закон, который приняли после серии массовых протестов в 2019 году, необходимое для обеспечения стабильности в автономном городе-округа.

Приговор означает, что Тонгу грозит пожизненное заключение. Его окончательный приговор должен быть вынесен позже. Парня судили в суде без присяжных, что является отходом от традиций права Гонконге.

24-летнего Тонга арестовали в июле прошлого года после того, как на своем мотоцикле он протаранил группу полицейских на улице. В то время он имел черный флаг протеста с надписью "Освободить Гонконг". При вынесении приговора судья сказал, что эта фраза способна побудить других к отделению округа. Судья добавил, что Тонг понимает, что лозунг несло сепаратистский призыв отделение Гонконга от материкового Китая. Приговор задает тон тому, какими будут будущие аналогичные, согласно новому закону.

Бывшую британскую колонию Гонконг, Лондон вернул Китая в 1997 году, но по принципу "одна страна, две системы". То есть в округе должны были оставаться демократические процедуры. Новый закон лишает автономию самостоятельности и ее демократических основ в пользу авторитарного Китая.

Соглашение между Лондоном и Пекином 1997 года должно было гарантировать определенные свободы для территории, включая свободу собраний и слова, независимую судебную систему и некоторые демократические права, которых материковый Китай не имеет. Сейчас китайские власти шаг за шагом лишают жителей автономии свобод, закрепленных в мини-конституции Гонконга - основном законе, который должен был действовать до 2047 года.

В июне прошлого года Пекин принял закон о национальной безопасности, который в корне меняет правовую систему округа. Например, процессы могут проводить тайно и без присяжных, судей может выбирать лично исполнительный директор Гонконге, который подотчетен непосредственно Пекину.

19 декабря 1984-го в Пекине британский премьер Маргарет Тэтчер и ее китайский коллега Чжао Цзыян подписали соглашение, обязывающее Лондон вернуть Гонконг Китаю в 1997-м. Передали регион на условиях гарантий продолжения там капиталистического демократического строя до 2047-го.