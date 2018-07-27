Гончар удивительно украшает керамику перьями

Гончар Винсент Гарсия из американского города Симсбери, штат Коннектикут, украшает свои изделия с помощью пера и волос. Прикладывает их к горячим кувшинам и оставляет сгорать. В результате на керамике образуется темный узор.

Гарсия работает гончаром 38 лет. Таким же образом украшали кувшины американские индейцы. Гончар использует технику отделки с 1984-го, сообщает Facebook-сообщество Genius Ideas.

Мужчина преподает центральном государственном университете Симсбери. Также проводит семинары. На технику обжига керамики волосами и перьями вдохновила старинная посуда. Теперь пытается ее воспроизвести. Труднее всего было понять скорость, с которой надо работать, и температуру горшка, говорит мастер.

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Он лепит горшки, полирует их с помощью камня, затем обжигает в печи. Пока поверхность горячая, прикладывает к ней перья или собственные волосы. Таким образом образуется узор. Затем убирает пепел.

Также гончар работает в японском стиле раку. Лепит горшки, покрывает их свинцовыми поливами и обжигает, обложив бумагой.

В конце июня в поселке Опошня Зеньковского района Полтавской состоялся традиционный фестиваль гончарства. Мастера привезли на продажу кувшины, миски, кружки, джезвы, вазоны. Гончары приехали из разных регионов Украины. Также были представители Хорватии, Литвы, Беларуси, Болгарии, США.