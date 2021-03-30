Голая женщина 3 недели блуждала канализацией

Фото: abc-7.com

Жительница штата Флорида, США, потерялась и 3 недели провела в ливневой канализации. Женщину разыскивали с 3 марта.

Утром 23 марта прохожий услышал ее крик из-под земли и вызвал полицию, пишет ABC-7.

Спасатели прибыли на место и обнаружили обнаженную женщину в канализации. У пострадавшей обнаружили обезвоживание.

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Парень женщины сообщил, что она исчезла 3 марта. Последний раз он видел любимую, когда она купалась в канале возле дома.

По словам женщины, ее заинтересовали двери на отмели, которые вели в ливневые тоннели. Она решила там прогуляться, а потом заблудилась.

Полицейские сообщили, что пострадавшая вела себя адекватно. Однако у нее были проблемы с психикой из-за употребления наркотиков. Мать женщины заявила, что под влиянием запрещенных веществ ее дочь делала странные поступки.

В Мукачево Закарпатской области перед костелом бегала обнаженная женщина.