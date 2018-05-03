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четверг, 03 мая 2018 13:18

Глухой и почти слепой пес привел спасателей к пропавшему ребенку

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Глухого и отчасти слепого пса наградили званием почетного полицейского пса. Он всю ночь охранял 3-летнюю девочку, которая потерялась в лесу.

На прошлой неделе в сельской местности штата Квинсленд, Австралия, исчезла маленькая девочка по имени Аврора. Спасательная служба вела поиски на земле и с воздуха, сообщает Metro.

Автор: Afp
  17-летний пес Макс на протяжении всей дождливой ночи не отходил от 3-летней Авроры, которая потерялась в кустарниковых зарослях штата Квинсленд.
17-летний пес Макс на протяжении всей дождливой ночи не отходил от 3-летней Авроры, которая потерялась в кустарниковых зарослях штата Квинсленд.

Нашли ее через 15 часов поисковой работы, в течение следующих суток. Рядом с ней все время находился 17-летний овчарка Макс. В дождливую ночь в дикой природе он не отходил от ребенка, пока на следующий день не привел спасателей и родственников девочки прямо к ней.

"Лейза, бабушка ребенка, сначала увидела Макса, который затем привел их к ребенку", - рассказал ее муж Келли Бенстон.

Автор: Afp
  Когда Аврору нашли, она была цела и невредима, имела несколько царапин.
Когда Аврору нашли, она была цела и невредима, имела несколько царапин.

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"Хороший Макс! За сохранение ребенка в безопасности до того, как ее нашли, теперь ты почетный полицейский пес!", - написал представитель полиции Квинсленда в Facebook.

Аврору нашли здоровой, с несколькими царапинами. Она находилась в 1,6 км от дома ее семьи.

"Территория вокруг дома имеет неровный, сложный ландшафт. Гулять здесь очень трудно. Она прошла с собакой, которая была ей очень верная, достаточно далеко", - сказал координатор служб экстренной помощи Ян Фиппс.

Автор: Afp
  По словам бабушки девочки, собака глухой и частично слепой.
По словам бабушки девочки, собака глухой и частично слепой.

Финский фотограф 21-летний Осси Сааринен в своих работах сумел показать красоту диких животных в природе. Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа. Он намеренно выжидает возможность захватить в кадр захватывающие моменты таинственной жизни животных и птиц.

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Дата
03
мая

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