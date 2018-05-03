Глухой и почти слепой пес привел спасателей к пропавшему ребенку

Глухого и отчасти слепого пса наградили званием почетного полицейского пса. Он всю ночь охранял 3-летнюю девочку, которая потерялась в лесу.
На прошлой неделе в сельской местности штата Квинсленд, Австралия, исчезла маленькая девочка по имени Аврора. Спасательная служба вела поиски на земле и с воздуха, сообщает Metro.
Нашли ее через 15 часов поисковой работы, в течение следующих суток. Рядом с ней все время находился 17-летний овчарка Макс. В дождливую ночь в дикой природе он не отходил от ребенка, пока на следующий день не привел спасателей и родственников девочки прямо к ней.
"Лейза, бабушка ребенка, сначала увидела Макса, который затем привел их к ребенку", - рассказал ее муж Келли Бенстон.
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"Хороший Макс! За сохранение ребенка в безопасности до того, как ее нашли, теперь ты почетный полицейский пес!", - написал представитель полиции Квинсленда в Facebook.
Аврору нашли здоровой, с несколькими царапинами. Она находилась в 1,6 км от дома ее семьи.
"Территория вокруг дома имеет неровный, сложный ландшафт. Гулять здесь очень трудно. Она прошла с собакой, которая была ей очень верная, достаточно далеко", - сказал координатор служб экстренной помощи Ян Фиппс.
Финский фотограф 21-летний Осси Сааринен в своих работах сумел показать красоту диких животных в природе. Художник прекрасно сочетает в своих работах любовь к дикому миру природы и талант фотографа. Он намеренно выжидает возможность захватить в кадр захватывающие моменты таинственной жизни животных и птиц.
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