Главу Пентагона допросят за выделение военной помощи Украине

LIGA.net

Глава Пентагона Марк Эспер и исполняющий обязанности директора бюджетного офиса Белого дома Рассел Воут получили повестки в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Их выдали Демократы в Палате представителей США. Они требуют до 15 октября предоставить документы, связанные с решением Трампа задержать военную помощь Украине, пишет АР.

Демократы говорят, что документы необходимы для изучения последовательности событий и причин, стоящих за решением Белого дома.

Эспер и Воут являются одними из множества должностных лиц администрации Трампа, которым выдали повестки в рамках расследования импичмента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США назвали условие, при котором продолжат давать Украине военную помощь

Президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управ-ление Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля. Вскоре представители Демократической партии США потребовали от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине.