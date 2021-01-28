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четверг, 28 января 2021 17:21

Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
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Мерч Берни Сандерса раскупили.
Фото: store.berniesanders.com
Мерч Берни Сандерса раскупили.
Мерч Берни Сандерса раскупили.

Американский сенатор Берни Сандерс собрал $1,8 млн за счет продажи товаров с его фотографией с инаугурации президента США Джо Байдена, которая стала мемом.

Все собранные деньги пойдут на благотворительность, сообщили CNN.

Свитшоты за $45 и футболки за $27 с изображением Сандерса в вязаных перчатках начали продавать неделю назад. Первую партию мерча раскупили за 30 мин. На выходных ассортимент восстановили и продали все до утра понедельника.

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Собранные деньги планируют распределить между несколькими благотворительными организациями, которые помогают детям и пожилым людям.

"Мы с женой Джейн были поражены творчеством, которое проявило такое количество людей за последнюю неделю. Мы рады, что можем использовать мою интернет-популярность, чтобы помочь нуждающимся в Вермонте", - прокомментировал Сандерс.

Сенатор от штата Вермонт и бывший конкурент Джо Байдена Берни Сандерс появился на инаугурации президента США в вязаных перчатках и стал мемом.

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