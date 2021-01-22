Главный мем инаугурации Байдена заработал на фото, которое подорвало сеть

Сенатор американского штата Вермонт Берни Сандерс монетизировал мем с инаугурации президента США Джо Байдена.

Политик запустил в продажу спортивные свитера со своим изображением, пишет The New York Times.

Свитера появились на официальном сайте сенатора. Джемперы черного цвета с фотографией Сандерса, которая стала мемом в сети, распродали за считанные часы. Стоила единица $45.

Вырученные средства обещают потратить на нужды благотворительной организации Meals on Wheels Vermont, которая обеспечивает горячей пищей недееспособных жителей штата Вермонт.

Комментируя свой мем, Сандерс отметил, что жители Вермонта "разбираются в морозах и не переживают по поводу высокой моды".

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После церемонии инаугурации 46-го президента США Джо Байдена, сенатор Берни Сандерс стал звездой мемов. Фото с церемонии, во время которой Сандерс сидел в массивных вязаных варежках при температуре +5℃, облетело сеть. Пользователи предсказали мужчине будущее иконы стиля.

Выдумывать мемы взялись не только американцы, но и украинцы, перенеся Сандерса в отечественные реалии.