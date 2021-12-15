Главные страны ЕС против разработки санкций на случай российского нападения на Украину

Флаги ЕС над штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе / ​​Reuters

Ведущие страны ЕС сопротивляются планам быстрой разработки конкретных санкций и других наказаний для России, если она вторгнется в Украину.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высоких дипломатов и чиновников ЕС.

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По их словам, Германия, Франция, Италия и Испания хотят сосредоточиться на диалоге с Москвой, прежде чем разрабатывать болезненные экономические меры, которые могут предпринять. Другие страны ЕС настаивают, что поддержка публичных угроз санкциями лучше удержит президента России Путина.

"Хотим предотвратить, изучить разные сценарии, чтобы иметь ответ для каждого, и дать понять Путину, каким будет ответ в случае любого из них", - сказал во вторник в Страсбурге высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Лидеры ЕС обсуждают этот вопрос в Брюсселе во время двухдневного саммита и двусторонних встреч Евросоюза и стран Восточного партнерства. Во встречах принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ряд западных лидеров, в частности президент США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разговаривали с Путиным в последние дни, чтобы передать ему, что Запад введет более жесткие санкции в случае российского вторжения в Украину. По словам людей, знакомых с планами, это может быть отключение крупных российских банков от Западной финансовой системы, а также потенциальное обязательство Германии не вводить в эксплуатацию "Северный поток-2".

Послы стран Восточной Европы, Нидерланды и скандинавские страны попросили Еврокомиссию как можно быстрее обсудить варианты документа с детальными планами санкций. В то же время Германия и ее единомышленники считают, что такой подход не оставит рычагов против России в случае утечки документа в СМИ.

По словам высоких чиновников ЕС, Германия и другие страны утверждают, что следует подождать, пока Путин нападет, чтобы решительно отреагировать конкретным ответом. Это должно быть эффективнее, чем заранее излагать разные варианты, потому что некоторые из них могут не затем применить. Они подчеркивают, что, несомненно, при вторжении примут болезненные меры, но продолжаются дебаты, насколько детальным должно быть планирование, учитывая неопределенность намерений Путина.

Некоторые члены ЕС не разделяют убеждение США в том, что Путин планирует вторжение. В то же время считают, что он использует наращивание войск как тактику давления.

Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид на встречах с руководством России отметила недопустимость военной эскалации у украинских границ. В ходе переговоров с Кремлем Донфрид подчеркнула готовность Вашингтона к разрешению конфликта на Востоке Украины.