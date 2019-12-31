Главные моменты десятилетия: показали впечатляющую фотоподборку

Агентство Reuters подготовило фотоподборку главных моментов десятилетия.

В нее вошли Революция достоинства в Киеве, оккупация Крыма, сбитый над Донбассом "Боинг", смерть Каримова, беженцы в Сирии, пожар в соборе Парижской Богоматери и многое другое, передает "Радио Свобода".

Фото: Reuters

Революция достоинства, Киев, январь 2014 года. Протесты в Украине начались после того, как президент Виктор Янукович решил свернуть процесс евроинтеграции Украины в пользу сближения с Россией. В результате протестов, продолжавшихся три месяца, Янукович сбежал в Россию, а к власти в Украине пришли силы во главе с Петром Порошенко, который победил на президентских выборах. События Майдана в Кремле назвали государственным переворотом, что стало поводом для оккупации Крыма и начала многолетнего вооруженного противостояния на Донбассе. Эта война продолжается по сей день.

Фото: Reuters

Российские военные без опознавательных знаков (так называемые "вежливые люди"/"зеленые человечки") во время оккупации Крыма в марте 2014 года.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым весной 2014 после проведения псевдореферендума в присутствии вооруженных людей в военной форме. Впоследствии адмирал в отставке Игорь Касатонов, который занимал должность командующего Черноморским флотом России в 1991-1992 годах в интервью "РИА-Новости" признал, что его флот подготовил плацдарм для аннексии, а севастопольская база флота использовалась для доставки "вежливых людей".

Фото: Reuters

44-й президент США Барак Обама, вице-президент Джо Байден и представители администрации президента США следят в прямом эфире за операцией по уничтожению главаря "Аль-Каиды" Усама бен Ладена, которого называли "террористом №1".

Спецслужбы США считают бен Ладена главным организатором терактов 11 сентября. Четыре группы смертников захватили четыре пассажирских самолета в небе над США. Два из них направили в "башни-близнецы" Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Один - в здание Пентагона. А пассажиры и команда четвёртого авиалайнера, узнав о судьбе других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле близ городка Шанксвилл. Главарь "Аль-Каиды" был убит в 2011 году подразделением американского спецназа в своем доме в Пакистане после долгих лет выслеживания.

Фото: Reuters

Боевик российских гибридных сил держит игрушку, обнаруженную на месте падения обломков "Боинга" Малайзийских авиалиний рейса МН17, сбитого российской установкой "Бук", в результате чего погибли 298 человека, в том числе 80 детей. Донецкая область, близ села Грабово, 19 июля 2014 года. Самолет был сбит 17 июля.

Совместная международная следственная группа (JIT) считает, что этой установкой, с высокой вероятностью, управляли российские военные, и она была привезена из России в Украину незадолго до катастрофы. По данным JIT, "Бук" с бортовым номером 332 был на вооружении 53-й бригады ВС Российской Федерации (военная часть 32406).

Фото: Reuters

Оппозиционер Борис Немцов, один из символов антипутинского протестного движения в России, был убит в центре Москвы в феврале 2015 года. За его убийство отбывают наказание пятеро уроженцев Чечни, но адвокаты, представляющие интересы семьи Немцова, неоднократно заявляли, что заказчик преступления так и не назван. Власть президента Владимира Путина не дает возможности провести полноценное расследование. Убийство оппозиционного политика вызвало серию протестов по всей России: их основным лозунгом стало "Я не боюсь".

Фото: Reuters

В течение всего уже второго путинского десятилетия в России нарастало протестное движение. Его главным лицом стал Алексей Навальный, основатель Фонда борьбы с коррупцией, созданного специально для разоблачения криминальной активности высокопоставленных российских чиновников и силовиков. Навального неоднократно арестовывали за несанкционированные митинги и пытались завести на него уголовные дела (дела "Ив Роше" и "Кировлес"), но отправить его в тюрьму российские власти так и не решались.

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Фото: Reuters

Осенью 2016 года в Узбекистане скончался президент Ислам Каримов: он возглавлял страну более 25 лет. Первые сообщения о смерти Каримова появились еще 29 августа, но официально о нем сообщили по телевидению вечером 2 сентября. На похороны Каримова приехало много мировых лидеров. На фото: президент России Владимир Путин с вдовой Каримова Татьяной и дочерью Лолой Каримовой-Тиляевой. Слева - будущий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, который занял президентский пост через несколько месяцев.

Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин на Олимпиаде в Сочи вручает награду конькобежцу Виктору Ану, который сменил гражданство с корейского на русское ради выступлений.

В 2014 году Россия провела зимнюю Олимпиаду в Сочи. Она стала одной из самых дорогих в истории - ради нее были построены не только новые стадионы и горнолыжная инфраструктура, но также дороги, и приведен в порядок сам город Сочи. Россия выиграла Олимпиаду в медальном зачете, но позже взорвался допинговый скандал. Оказалось, что значительная часть российских олимпийцев принимала допинг, а программу курировали топ-чиновники Министерства спорта России.

Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко с младшим сыном Колей в 2015 году: подростка уже несколько лет называют в Беларуси "преемником".

Лукашенко впервые стал президентом Беларуси в 1994 году и с тех пор несколько раз выигрывал выборы. На данный момент он занимает должность самое длительное среди всех европейских руководителей государств (кроме монархов) - 25 лет.

Фото: Reuters

Беженцы стали одной из главных тем десятилетия. Их массовый выход из охваченных войной Сирии и Ирака начался в 2015 году и продолжается до сих пор. Затем к Сирии и Ираку присоединились люди из Ливии, Афганистана и других стран. Они либо годами живут в лагерях в Турции, или пытаются нелегально пересечь Средиземное море и начать новую жизнь в Европе. Для многих мечта о европейской жизни так и останется мечтой: сотни из них погибают в лодках контрабандистов, тысячи задерживаются сотрудниками береговой охраны и высылаются обратно.

Фото: Reuters

Гражданин России, полевой командир одного из подразделений российских гибридных сил Арсен Павлов ( "Моторола") на параде в оккупированном Донецке в 2016 году. "Моторола" был одним из самых одиозных лидеров боевиков на Донбассе. Правозащитники обвиняют его в пытках захваченных украинских военных и убийстве пленного защитника Донецкого аэропорта Игоря Брановицкого. Через несколько месяцев после этого парада, в октябре того же 2016 года, "Моторола" будет убит в Донецке взрывом в лифте дома, в котором проживал.

Фото: Reuters

Массовые протесты в Венесуэле против политики президента Николаса Мадуро в июне 2017 года. Мадуро и его предшественник Уго Чавес пытались построить в Венесуэле социализм и массово национализировали предприятия. Эта политика плюс падение цен на нефть, которая была главным экспортным товаром страны привели к тяжелому экономическому кризису, голоду, дефициту товаров и эмиграции из Венесуэлы нескольких миллионов человек. Несмотря на кризис, Мадуро, которого поддерживает власть России, отказывается покидать свой пост. Он обвиняет в проблемах в Венесуэле "заговор", в котором якобы участвуют США и другие "враги страны".

Фото: Reuters

Сразу после избрания, 45-й президент США Дональд Трамп объявил войну нелегальным мигрантам, которые проникают в США из Мексики и других стран. Граница США и Мексики была укреплена, а главной статьей расходов пограничной службы стало строительство шестиметровой стены, которая не позволит попасть в США.

На фото: 40-летняя мигрантка из Гондураса с двумя дочерьми убегает от слезоточивого газа. Она на границе пытается попасть в США, чтобы попросить убежище.

Фото: Reuters

Украина. Пожар на складах боеприпасов в Калиновке, Винницкая область, 27 сентября 2017 года. В воздух во время пожара слетело 210000 тонн боеприпасов. Тогда из-за этого из Калиновки и близлежащих сел эвакуировали более 30 000 человек, были травмированы два человека.

Фото: Reuters

"Бархатная революция" в Армении: лидер протестов и будущий премьер Никол Пашинян выступает перед людьми.

В 2018 году в Армении начались массовые протесты, которые закончились сменой власти. Их причиной стала конституционная реформа, которую инициировал бывший президент Серж Саргсян, чтобы сохранить свой пост. Когда Саргсян официально объявил о своих намерениях, десятки тысяч людей вышли на улицы. На 11-й день демонстраций Саргсян ушел в отставку, а Пашинян вскоре был избран новым премьером Армении.

Фото: Reuters

Штурм резиденции експрезидента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в августе 2019 года.

Атамбаев стал единственным (на тот момент) президентом в странах Центральной Азии, который не стал менять конституцию, чтобы иметь возможность дольше оставаться у власти и мирно передал президентский пост своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову. Но между двумя политиками возник конфликт, в результате которого Атамбаев был лишен статуса экс-президента и неприкосновенности по уголовному преследованию. В августе 2019 спецназ взял штурмом его резиденцию под Бишкеком и арестовал политика.

Фото: Reuters

Пожар в соборе Парижской Богоматери 15 апреля 2019 многими воспринималась как своеобразный "знак" уничтожение европейской цивилизации и ее важнейших культурных символов. К счастью, такие опасения не подтвердились. Огонь полностью расплавил свинцовую крышу, обвалил шпиль и уничтожил деревянные стропила крыши. Но средневековые каменные своды собора выстояли, ценные витражи почти не пострадали, а коллекцию церковных ценностей пожарные успели спасти. Собор ждет долгая реконструкция, но памятник удалось спасти.

Фото: Reuters

Массовые протесты 2019 года в Гонконге стали крупнейшими в истории острова. Они начались из-за того, что власти Гонконга захотели принять закон, который упрощает экстрадиции местных жителей в Китай. Но закончились политическими требованиями изменения курса с прокитайского на прозападный. Также протестующие показали всему миру новые формы организации протестного движения и мобилизации сторонников через соцсети.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал 2019 периодом подготовки к еще более ощутимым изменениям. Как напомнил премьер, в 2019 году правительство провело насыщенную работу.