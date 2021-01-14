Глава Twitter прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа

Джек Дорси прокомментировал блокировку аккаунтов Трампа. Фото: incrussia

Директор Twitter Джек Дорси дал комментарий по поводу блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, это решение было правильное, хотя создало "опасный прецедент".

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"Я считаю, что для Twitter это было правильным решением. Мы столкнулись с экстраординарной и неприемлемым обстоятельством, что заставило нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности", - прокомментировал глава Twitter.

По мнению Дорси, блокировка учетной записи Трампа показала, что соцсети не способны обеспечить безопасное и здоровое общение пользователей.

Также он сообщил, что решение соцсети разделило общество. Аккаунты Трампа заблокировали в Facebook, YouTube и Snapchat.

Действующему президенту США Дональду Трампу Сенат Конгресса может запретить баллотироваться на следующий президентский срок. Для этого решения Сенат должен поддержать его импичмент.