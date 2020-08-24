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понедельник, 24 августа 2020 18:40

Глава Северной Кореи впал в кому - разведка

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Глава Северной Кореи впал в кому - разведка
Разведка передает, что Ким Чен Ын в коме. Фото: Reuters

Южнокорейская разведка сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому.

Теперь страной руководит его 33-летняя сестра Ким Ин Чжон, передает New York Post.

Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии, заявил Чанг Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжун.

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Он сослался на данные южнокорейской разведки.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын постепенно будет передававать дела страны своей младшей сестре Ким Ин Чжон, чтобы "облегчить стресс", при этом не потеряв своей "абсолютной свободы".

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