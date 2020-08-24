Глава Северной Кореи впал в кому - разведка

Южнокорейская разведка сообщает, что лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому.

Теперь страной руководит его 33-летняя сестра Ким Ин Чжон, передает New York Post.

Ким Чен Ын находится в коматозном состоянии, заявил Чанг Сон Мин, помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Состоялась историческая встреча глав США и КНДР

Он сослался на данные южнокорейской разведки.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын постепенно будет передававать дела страны своей младшей сестре Ким Ин Чжон, чтобы "облегчить стресс", при этом не потеряв своей "абсолютной свободы".