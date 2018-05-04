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пятница, 04 мая 2018 13:19

Глава одного из польских городов хочет запретить показ фильма "Миф"

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Глава одного из польских городов хочет запретить показ фильма &quot;Миф&quot;
В Польше хотят запретить показ фильма "Миф" из-за красно-черных цветов рекламных плакатов. Фото: prolviv.com

В польском Перемышле хотят запретить показ фильма "Миф" из-за красно-черных цветов рекламных плакатов.

Об этом заявил 2 мая мэр Перемышля Роберт Хома во время пресс-конференции относительно участия Объединение украинцев в Польше в празднованиях 100-летия независимости Польши, - пишет "Вголос".

"Мои опасения возникают как из старого опыта, так и рекламы Объединением украинцев события, цель которого может быть благородной. Речь идет о показе документального фильма "Миф" о солиста Парижской оперы Василия Слипака, который погиб на Донбассе, - заявил Роберт Хома. - Это можно назвать чрезмерной эмоциональностью, но многие обратили мне внимание на цвета плаката и баннеров, рекламирующих этот фильм. Красно-черные цвета, к сожалению, в Польше, и особенно - в нашем городе, ассоциируются с распространением бандеризма".

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Мэр Перемышля поддержал положение об участии Объединения украинцев в ​​Польше в празднованиях 100-летия независимости Польши.

"В ситуации, когда нам говорится о торжественном и связующее празднования 100-летия важнейшего для нашей страны события, отказ кому-либо в участии был бы по меньшей мере непонятным".

Также Роберт Хома хочет получить от организаторов список приглашенных на это событие гостей и согласование тематики запланированных мероприятий.

"Не представляю себе, чтобы во время проведения мероприятия, на которое даю согласие, сам организатор - Объединение украинцев в ​​Польше - занимался пропагандой содержания, которое противоречит этому положению, потому что это сделало бы невозможным в будущем и так сложное наше сотрудничество".

Город Перемышль, который находится возле украинской границы, стал источником конфликтов на национальной почве. Самый громкий из них произошел 10 декабря во время торжественного "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города.

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