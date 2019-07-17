Глава МВФ Лагард ушла в отставку

Кристин Лагард написала заявление об отставке с поста главы МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об отставке, которое вступит в силу 12 сентября.

Обязанности главы Фонда до формального ухода Лагард будет исполнять Дэвид Липтон, сообщила пресс-служба МВФ.

"Поскольку наступила большая ясность относительно процесса и времени моего выдвижения на пост президента Европейского центрального банка, я приняла решение [об отставке] в интересах МВФ, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", - заявила Лагард.

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Кристин Лагард возглавляла МВФ с 2011 года. 3 июля Лагард была номинирована на пост президента Европейского центрального банка. Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.