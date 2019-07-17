Глава МВФ Лагард ушла в отставку

 
Ексклюзивы
1/5
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 432
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 621
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 639
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3051
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1377
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 846
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 378
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1980
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1674
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5725
Фото
Все фото
20
6
6
20
9
Показали, как будут стареть мировые и голливудские селебрити
Показали, как будут стареть мировые и голливудские селебрити
Что есть, что нет: &quot;голые&quot; купальники на пике моды
Что есть, что нет: "голые" купальники на пике моды
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Фильтровать язык нужно всегда - украинка о плюсах и минусах жизни в Армении
Новая классика: работы великих мастеров воссоздали с помощью Лего
Новая классика: работы великих мастеров воссоздали с помощью Лего
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Видео
Все видео
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
В магазинах белья робот сканирует женские прелести
В магазинах белья робот сканирует женские прелести
Мусорная гора будет выше Тадж-Махала
Мусорная гора будет выше Тадж-Махала
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"
Рассекретили актерский состав 9-го сезона "Американской истории ужасов"
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 621
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1665
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 846
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 576
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2574
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1287
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 04:04

Глава МВФ Лагард ушла в отставку

  Комментировать
Глава МВФ Лагард ушла в отставку
Кристин Лагард написала заявление об отставке с поста главы МВФ.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард подала заявление об отставке, которое вступит в силу 12 сентября.

Обязанности главы Фонда до формального ухода Лагард будет исполнять Дэвид Липтон, сообщила пресс-служба МВФ.

"Поскольку наступила большая ясность относительно процесса и времени моего выдвижения на пост президента Европейского центрального банка, я приняла решение [об отставке] в интересах МВФ, поскольку это ускорит процесс выбора моего преемника", - заявила Лагард.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВФ рассказали о дальнейшей поддержке Украины

Кристин Лагард возглавляла МВФ с 2011 года.

3 июля Лагард была номинирована на пост президента Европейского центрального банка. Кандидатуру должен утвердить Европейский парламент.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Глава МВФ Лагард ушла в отставку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 46590
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 46330
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 24877
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 5 Просмотров: 23625
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 18507
Мир
Показали, как будут стареть мировые и голливудские селебрити
Показали, как будут стареть мировые и голливудские селебрити
20
 Просмотров: 990
Мощное землетрясение разрушило школу и отель
Мощное землетрясение разрушило школу и отель Просмотров: 90
Дело Маркива: в украинское МИД вызвали посла Италии
Дело Маркива: в украинское МИД вызвали посла Италии Просмотров: 450
Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции?
Фаворит конкурса на освоение черноморского шельфа Украины попадет под европейские санкции? Просмотров: 81
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
Совбез ООН рассматривает украинский языковой закон (онлайн)
 Просмотров: 423
Больше всего комментируют
13
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
8
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
8
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
7
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
5
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 49
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua