Глава МВД Беларуси признал, что в Тарайковского могли стрелять

Александр Тарайковський погиб вечером 10 августа во время силового разгона протестов в Беларуси. Фото/REUTERS

В погибшего активиста Александра Тарайковського могли стрелять.

Но силовики не применяли огнестрельное оружие, стрелять могли из нелетального. Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев, передает TUT.BY.

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которая является нелетальным", - сказал Караев.

При этом министр заявил, что ему больше всего жаль силовиков.

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"Мне очень жаль этого погибшего Александра Тарайковського. Еще больше - избитых. Они тоже пострадали. А больше всего - моих 129 сотрудников", - сказал Караев.

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек. Однако сначала силовики утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвался в его руке.

В Беларусе 9 августа состоялись президентские выборы. Государственный экзит-пол отдал победу главе государства Александру Лукашенко. Тысячи недовольных фальсификациями на выборах белорусов вышли на уличные протесты. Они продолжаются уже неделю. В воскресенье, 16 августа, состоялся самый массовый митинг за время независимости Беларуси - на улицы вышли к 200 тысяч человек.