Глава Минздрава Бразилии призвал женщин не планировать беременность

Министр здравоохранения Бразилии Рафаэль Парент попросил женщин не планировать беременность, пока распространение Covid-19 не пойдет на спад. Он отметил, что штамм коронавируса, который циркулирует в стране, влияет на будущих матерей больше, чем предыдущие.

По словам министра, медицинская система в стране перегружена, бразильский штамм коронавируса передается быстрее других и действует более агрессивно именно на беременных женщин, пишет Reuters.

"Если это возможно, немного отложите беременность на лучший момент", - сказал Парент.

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Как известно, Бразилия занимает третье место в мире по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 18 апреля в стране зафиксировано 13 900 000 случаев заражения. Из них 12 300 000 пациентов выздоровели, 372 000 - умерли.