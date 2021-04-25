Глава минобороны назвал отвод российских войск "дымовой завесой"

Российская военная техника в Воронежской области / Reuters

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что отвод российских войск, которые были сконцентрированы на границе с Украиной, является дымовой завесой.

По его словам, Россия сохраняет существенную свободу действий, так как оставляет у границ вооружения и может быстро перебросить туда личный состав. Вместе с тем он добавил, что в зависимости от своих интересов, Москва может повышать и понижать уровень напряженности в регионе. Об этом пишет ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пентагон внимательно наблюдает, отводит ли Россия войска от границ Украины

"Говорю о дымовом завесе. В случае оставления на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания сил. Именно Россия проводит эти масштабные учения, которые создают эту невероятную напряженность. Поэтому Россия ответственна за эскалацию. Уверен, эскалация не закончилась. Похоже, сейчас ее просто смягчают", - сказал Хультквист.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 22 апреля, что отвод войск состоится в период с 23 апреля по 1 мая. Он объяснил его успешным завершением учений.

Ранее группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия оставляет военную технику 41-й армии в развернутом полевом лагере под Воронежем вместе с частями, которые постоянно базируются около границы Украины и в Крыму.