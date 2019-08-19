Глава МИД Польши оценил отношения с Россией и вспомнил об Украине

"Россия не изменила свою политику в отношении Украины, демократической оппозиции или соглашения о РСМД", - Чапутович. ФОТО: Reuters

В Польше нет прорыва в отношениях с Россией. РФ продолжает нарушать международное право и не выполнять Минские соглашения.

Так отношения двух стран оценил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью газете Rzeczpospolita.

"Я, конечно, не хотел бы, чтобы Польшу воспринимали как главного врага России, особенно с учетом политики, проводимой Францией и другими странами. Но в то же время Россия не изменила свою политику в отношении Украины, демократической оппозиции или по соглашению об РСМД (Ракеты средней и меньшей дальности - Gazeta.ua). К сожалению, в наших отношениях нет прорыва ", - сказал он.

Чапутович добавил, что проблемой в отношениях двух стран остается вопрос обломков Ту-154М, которые находятся на территории России.

На вопрос относительно визита президента РФ Владимира Путина на мероприятия к годовщине освобождения бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау, ответил, что не знает - кто войдет в состав российской делегации.

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В конце июля Яцек Чапотович заявил, что Польша предлагает создать в ООН должность специального представителя генсека Организации по ситуации в Украине. Но эту идею не поддержали.