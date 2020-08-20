Глава КНДР отдал часть своих полномочий младшей сестре

Лидер КНДР передаст свои полномочия и не потеряет своей абсолютной власти. Фото: Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын постепенно передаст дела страны своей младшей сестре Ким Йо Чжон, чтобы "облегчить стресс", при этом не потеряв собственной "абсолютной свободы".

Как сообщает Younhap, национальное агентство разведслужбы Южной Кореи заявило, что Ким Чен Ын, по-прежнему сохраняет свою абсолютную власть, но часть ее постепенно будет передавать. Йо Чжон - де-факто лидер номер два, но преемник не избран.

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Ким Йо Чжон была первой из северокорейской правящей семьи, кто посетил Сеул, где она лично передала сообщение от своего брата президенту Южной Кореи Муну Чжэ Ину. В свои 32 года была рядом с братом на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином. Она сидела позади вице-президента США Майка Пенса, представляя Северную Корею на зимней Олимпиаде в 2018 году.