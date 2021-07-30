Гиперреалистичные куклы позволяют родителям справиться с выкидышами

Куклы даже имеют вес настоящего ребенка / Liverpool Echo

Родители, потерявшие ребенка из-за выкидыша или мертворождения, теперь используют гиперреалистичные куклы, чтобы преодолеть горе.

Куклы Reborn часто называют "куклами возрождения", поскольку их создают художники так, чтобы максимально точно имитировать человеческих младенцев. Они даже утяжеляют их, чтобы создать ощущение, будто держите настоящего ребенка. Об этом пишет Daily Star.

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Некоторым это может показаться странным, но куклы довольно популярны, поскольку приносят утешение родителям, потерявшим ребенка. Куклы обычно изготавливают из силикона, что создает ощущение человеческой кожи. Художники раскрашивают силикон вручную, чтобы он выглядел как кожа, даже включая кровеносные сосуды, и покрывают их искусственными ресницами.

В 2016 году Кортни Стодден показала в соцсетях свою куклу, которую сама создала после того, как у нее случился выкидыш. С тех пор она запустила бизнес.

Скорбящие родители - не единственные покупатели. Куклы также покупают те, кто не может забеременеть.

Женщина в Марокко, родившая девять младенцев, рассказала, как ей трудно. Дети до сих пор в инкубаторах. Им меняют до 100 подгузников в день и дают 6 л молока. 26-летняя Халима Сиссе родила их в клинике в марокканском городе Касабланка 5 мая. Она побила мировой рекорд, установленный Надей Сулеман в 2009 году, которая родила восемь детей, которые выжили.