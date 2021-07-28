Женщина, родившая рекордные девять детей, до сих пор лечиться

Друг семьи опубликовал в соцсетях редкое фото, на которой все девять детей / Twitter

Женщина, родившая девять младенцев, рассказала, как ей трудно. Дети до сих пор в инкубаторах. Им меняют до 100 подгузников в день и дают шесть литров молока.

26-летняя Халима Сиссе родила их в клинике в марокканском городе Касабланка 5 мая. Она побила мировой рекорд, установленный Надей Сулеман в 2009 году, которая родила восемь детей, которые выжили. Об этом пишет Daily Mail.

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Девять малышей Сиссе зачала естественным путем. Каждый при рождении весил от 0,5 до 1 кг. Они остались после рождения в инкубаторах в отделении интенсивной терапии клиники, где за ними круглосуточно присматривали врачи и медсестры.

Сиссе узнала, что у нее будет девять младенцев за несколько минут до родов путем кесарева сечения. Это стало для нее шоком. Она думала, что их будет семь. Спустя почти три месяца шесть младенцев еще в инкубаторе под пристальным наблюдением.

"Пока рождались младенцы, у меня в голове возникало много вопросов. Прекрасно понимала, что происходит, и казалось, что из меня выходит нескончаемый поток детей. Моя сестра держала меня за руку. Но все, о чем я могла думать, как буду заботиться о них, и кто мне поможет?", - говорит женщина.

Она все еще выздоравливает и навещает младенцев только два раза в день на 30 минут, чтобы привязаться к ним. Их кормят каждые два часа. Они выпивают в общей сложности шесть литров молочной смеси в день, и им дают до 100 подгузников, которые меняют каждые два часа. Они также проходят медицинские осмотры каждые три часа. На данный момент счет за лечение стоит $1,5 млн и оплачен правительством Мали. Ожидается, что дети останутся в больнице еще два месяца. Сиссе живет в отдельной палате в клинике.

Семья россиянки и турецкого миллионера из грузинского Батуми хочет стать самой большой в мире. У них уже 11 детей, но они хотят больше 100. Чтобы создать самую большую семью в мире, они планируют платить суррогатным матерям, чтобы те рожали им больше детей.