Гипермаркет выплатит $125 млн компенсации работнице с синдромом Дауна

Гипермаркет Walmart уволил женщину с синдромом Дауна, которая работала там 15 лет. Фото: Brandonrush

Корпорация розничной торговли Walmart должна выплатить $125 млн компенсации экс-работнице гипермаркета с синдромом Дауна Марло Спет, которую уволили.

Об этом сообщило издание New York Times.

Женщине было сложно подстроиться под новый график. Из-за этого она несколько раз опаздывала на работу и ее уволили.

Спет работала в гипермаркете 16 лет - с 1999 по 2015 год. Она раскладывала товары, убирала и помогала покупателям. За это время она получила много положительных отзывов коллег и ей несколько раз повышали зарплату.

Позже Walmart внедрил компьютерную систему планирования графиков сотрудников. Ранее Спет работала с 12:00 до 16:00, но ее график работы изменили. Она должна была работать с 13:00 до 17:30.

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Из-за синдрома женщине было сложно подстроиться под новый режим, ведь он изменил ее распорядок дня. Она начала опаздывать на работу.

Семья женщины пыталась договориться с супермаркетом, однако там отказались снова нанимать Спет. Американский суд напомнил, что работодатель по закону обязан оценивать индивидуальные обстоятельства сотрудников с ограниченными возможностями и идти им навстречу. Менеджеры могли бы оставить Спет ее прежний график.

Walmart обязан выплатить Спет $125 млн штрафа, а также $150 тыс. компенсации душевных страданий.

Присяжные в американском штате Северная Каролина присудили $75 млн сводным братьям с умственными недостатками, ошибочно осужденным за убийство в 1983 году. Генри Макколлум и Леон Браун провели 31 год в тюрьме каждый, прежде чем доказательства ДНК подтвердили, что не они насиловали и убивали 11-летнюю девочку.