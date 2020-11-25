Гимнаст с шестом перепрыгнул ограждение через границу

Высота ограждения - 3 метра. Фото: Yonhap

Из Северной Кореи в Южную сбежал 20-летний мужчина-гимнаст, который перепрыгнул через триметровое ограждение на границе.

Подробностями поделилось издание The Korea Herald со ссылкой на сеульского чиновника.

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Отмечается, что мужчина находится под следствием сеульской власти через дезертирство. Чтобы подтвердить свои слова, его даже заставили дважды подпрыгнуть.

По мнению властей, легкий вес мужчины и его опыт в гимнастике помогли при побеге.

Северная Корея усилила контроль на границе с Китаем. Также солдатам приказали открывать огонь на поражение, чтобы "не пустить в страну" коронавирус.