Гимнаст с шестом перепрыгнул ограждение через границу

Из Северной Кореи в Южную сбежал 20-летний мужчина-гимнаст, который перепрыгнул через триметровое ограждение на границе.
Подробностями поделилось издание The Korea Herald со ссылкой на сеульского чиновника.
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Отмечается, что мужчина находится под следствием сеульской власти через дезертирство. Чтобы подтвердить свои слова, его даже заставили дважды подпрыгнуть.
По мнению властей, легкий вес мужчины и его опыт в гимнастике помогли при побеге.
Северная Корея усилила контроль на границе с Китаем. Также солдатам приказали открывать огонь на поражение, чтобы "не пустить в страну" коронавирус.
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