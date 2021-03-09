Гида в сафари-парке убили львы

Смотритель сафари-парка Малибонгве Мфила / Mirror

Гид в сафари-парке, который искал гепардов для богатых туристов, попал в засаду и его съели львы.

27-летний Малибонгве Мфила исследовал территорию площадью 22 тыс. га в национальном парке Маракеле, что в ЮАР, когда произошла трагедия. Он шел по следам гепардов, когда вышел из джипа и решил последовать за ними пешком. Но за 20 м выскочили 2 молодых льва-самца, которые напали на парня. Об этом пишет Mirror.

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Другой водитель, который был в этом районе, увидел львов, которые напали на человека, и обратился в службу экстренной помощи. После этого львов застрелили.

Представитель полиции ЮАР, бригадный генерал Мотлафела Мохапело, подтвердил, что молодой гид погиб от львов.

"Он разъезжал по парку в поисках животных - слонов, львов и других, чтобы рассказать гидам, где проводить сафари. Он остановил авто и вышел, а когда шел от дороги, на него внезапно напали 2 льва", - сказал Мохапело.

Малибонгве был частью группы полевых гидов и надеялся на успешное будущее.