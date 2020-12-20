Германия закрыла авиасообщение с Британией

21 декабря германское правительство рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщения с Южно-Африканской республикой. Фото: Reuters

В связи с новым штаммом коронавируса, который обнаружили в Великобритании, Германия вслед за другими европейскими странами запретила авиасообщение с государством.

Запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Также в Германии полиции приказали немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и Южно-Африканской республики, где также обнаружили новый штамм коронавируса.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан рассказал, что 21 декабря германское правительство рассмотрит возможность введения дальнейшего запрета для сообщения с Южно-Африканской республикой, которое может начать действовать с 1 января.

Бельгия приостанавливает прибытия авиарейсов и поездов из Великобритании с севера (23:00 по Гринвичу). Премьер-министр Александр Где Кро заявил, что запрет будет действовать как минимум 24 часа.