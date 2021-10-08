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пятница, 08 октября 2021 23:34

Германия ввела карантин для невакцинированных туристов из Украины

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Германия ввела карантин для невакцинированных туристов из Украины
Германия ввела для украинцев новые правила въезда. Фото: Deutsche Welle

Правительство Германии внесло Украину в список стран с высоким уровнем риска заражения коронавируса. В этот список также внесли Латвию, Эстонию, Йемен и Бруней.

Теперь те, кто приехал из этих стран должны пройти 10-дневный карантин по прибытии в Германию. Срок самоизоляции можно сократить на 5 дней при условии отрицательного ПЦР-теста, информирует Минздрав Германии.

От карантина освобождаются вакцинированные туристы, а также те, кто перенес коронавирус.

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Германия признает вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Для путешествий в Германию украинцам нужно заполнить специальную форму, предоставить негативный ПЦР-тест, антиген тест, справку о выздоровлении или сертификат вакцинации, а для невакцинированных пройти карантин.

Новые правила вступят в силу с 10 октября.

Швейцария разрешила въезд для граждан Украины без ограничений. Со 2 августа можно осуществлять любые поездки.

Для того, чтобы попасть в страну необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации. После получения последней дозы должно пройти 14 дней. В Швейцарии признают такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac).

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