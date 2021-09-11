Бангкок откроют для вакцинированных туристов

Туристам в Таиланде позволят не проходить двухнедельный карантин в гостиницах. Фото: incomartour.com.ua

С 1 октября власти Таиланда планирует открыть Бангкок и еще четыре провинции для вакцинированных туристов.

Они смогут не проходить двухнедельный карантин в гостиницах, заявил представитель МИД королевства Натапану Нопакун, передает РИА Новости.

Также правительство страны планирует открыть пять новых направлений, включая столицу и провинцию Чонбури, где расположен популярный курорт Паттайя. Позже, к середине октября, ожидается открытие еще 21 провинции.

"Вслед за программами "Пхукетськая песочница" и "Самуи плюс", которые продолжают работать, и уже принесли более 1,7 миллиарда бат, правительство планирует в ближайшее время по такой же схеме открыть пять направлений: Бангкок, провинции Чонбури, Пхутчабури, Прачуап Кирикхан и Чиангмай ", - заявил чиновник.

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По схеме песочници туристы должны оставаться в определенной зоне в течение семи дней по прибытии и проходить тесты на Covid-19.

Швейцария разрешила въезд для граждан Украины без ограничений. Со 2 августа можно осуществлять любые поездки. Для того, чтобы попасть в страну необходимо предъявить сертификат о полном курсе вакцинации. После получения последней дозы должно пройти 14 дней. В Швейцарии признают такие препараты: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson&Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac (CoronaVac).