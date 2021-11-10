Германия поддержала санкции против Лукашенко, "безжалостно использующего мигрантов"

9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу. Фото: Zerkalo.io

Германия поддерживает расширение и ужесточение санкции ЕС против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на фоне обострения ситуации с белорусскими мигрантами на границе с Польшей и странами Балтии.

"Мы накажем всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает распространение санкций на другие сферы экономики в будущем", - заявил министр иностранных дел ФРГ Гайко Мааса в ночь на среду, 10 ноября. Соответствующее заявление было обнародовано на сайте Федерального МИД Германии.

Он назвал фотографии и видеоролики с белорусской границы "ужасающими". И отметил, что Лукашенко "безжалостно использует людей, которые ищут убежища как заложников для своей циничной игры за власть".

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"Европейский Союз нельзя шантажировать, - продолжил глава немецкого дипломатического ведомства. - Мы уже дали понять, что решительно принимаем меры против вероломного и бесчеловечного поведения Лукашенко и его союзников".

Утром 8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли. Большинство людей в колонне - курды, недавно прибывшие в Беларусь из Ирака. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили. 9 ноября мигранты прорвались через белорусско-польскую границу и попали на территорию Польши. Они снесли ограждения в окрестностях города Крынки и села Беловеж. В каждой из групп насчитывалось "несколько десятков иностранцев". Некоторых мигрантов удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.