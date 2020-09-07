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понедельник, 07 сентября 2020 15:47

Германия не исключает санкций относительно "Северного потока-2" из-за отравления Навального

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Германия не исключает санкций относительно &quot;Северного потока-2&quot; из-за отравления Навального
Меркель уже не исключает санкций против Nord Stream 2 из-за дела Навального. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что позиция Берлина относительно "Северного потока-2" связана с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Bild.

"Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала", - сказал он.

По словам Зайберта, пока рано связывать отравление Навального с вопросом достройки "Северного потока-2", поскольку решение должно быть общим, потому что это касается всего международного сообщества. Он не назвал возможные даты вынесения какого вердикта, отметив, что это требует времени.

"Слишком рано, чтобы ответить вам точно. На прошлой неделе мы только получили новую информацию", - подчеркнул Зайберт.

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За помощь в строительстве российского газопровода "Северный поток-2" сенаторы США угрожают санкциями оператору немецкого порта Мукран на острове Рюген. Официальное предупреждение немецкой компании Faehrhafen Sassnitz направили сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон, сообщает немецкая газета Handelsblatt.

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