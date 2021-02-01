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Германия хочет достроить "Северный поток-2" и снять санкции с России

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Германия хочет достроить &quot;Северный поток-2&quot; и снять санкции с России
Германия призывает США не вводить санкции против России из-за газопровод "Северный поток-2". Фото: interfax

Социал-демократическая партия в Германии раскритиковала американские санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Подробностями поделилось "Польское радио".

В Германии убеждены, что США необходимо пойти на диалог с Россией и отменить введение ограничений.

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Председатель парламентской группы Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Муцених призвал федеральное правительство Германии отстаивать строительство "Северного потока-2".

"Мы зависимы от этого газопровода из-за необходимости обеспечить безопасность поставок в переходном этапе к климатической нейтральности, и чтобы уменьшить зависимость от сырья из других стран", - прокомментировал он.

По словам политика, можно избежать споров и санкций.

США предупредили Германию и других европейских партнеров о том, что введут санкции против российского судна "Фортуна", которое участвует в строительстве "Северного потока-2".

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01
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