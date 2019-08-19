Германия готова к Brexit без соглашения

Меркель заявила о Brexit. Фото: Обозреватель

Правительство Германии подготовилось к возможному выходу Великобритании из Европейского союза без соответствующего соглашения.

"Мы ко всему подготовились, можно сказать, что и к случаю, когда у нас не будет подписанного соглашения", - канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила во время Дня открытых дверей в немецком правительстве, сообщает DW.

По ее мнению, будет лучше, если Великобритания выйдет из Европейского союза с соглашением. "Но если этого не произойдет, то мы готовы и к другой ситуации", – добавила канцлер.

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Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.