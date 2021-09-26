Генсек ООН заявил об опасности ядерной войны

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание человечества на опасности атомной войны.
В мире существует слишком много ядерных ракет и над человечеством висит серьезная угроза уничтожения, написал он в Twitter.
Сегодня День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Гутерриш призвал мир к ядерному разоружению.
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"Почти 14 тыс. Ядерных вооружений хранятся во всем мире. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению. Пришло время развеять облако ядерного конфликта навсегда, ликвидировать ядерное оружие из нашего мира и начать новую эру доверия и мира", - заявил он.
В оккупированном Крыму россияне развивают ядерную инфраструктуру, принимают меры для размещения средств, способных доставлять ядерное оружие, заявлял представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
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