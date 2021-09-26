Генсек ООН заявил об опасности ядерной войны

 
Ексклюзивы
1/5
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 207
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 1125
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 495
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 891
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 396
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3213
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2934
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 477
Фото
Все фото
5
4
5
5
3
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Вулкан на Канарах взорвался с новой силой: удивительные фото
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
Кейт Миддлтон появилась на публике в короткой юбке
В храме нашли кувшины с изумрудами
В храме нашли кувшины с изумрудами
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Впервые за математическими расчетами открыли планету
Под водохранилищем обнаружили древний город
Под водохранилищем обнаружили древний город
Видео
Все видео
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Партизаны атаковали объекты силовиков в Беларуси
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
Мужчина в женском платье напал с топором на посетителей магазина
На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов
На горе Эльбрус погибли пятеро альпинистов
Караваев впервые дал интервью на украинском
Караваев впервые дал интервью на украинском
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3042
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 774
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 369
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 18:50

Генсек ООН заявил об опасности ядерной войны

  Комментировать
Генсек ООН заявил об опасности ядерной войны
Гутерриш заявил, что в мире слишком много ядерного оружия. Фото: pexels.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш обратил внимание человечества на опасности атомной войны.

В мире существует слишком много ядерных ракет и над человечеством висит серьезная угроза уничтожения, написал он в Twitter.

Сегодня День борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Гутерриш призвал мир к ядерному разоружению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия взяла на вооружение атомную субмарину с именем киевского князя

"Почти 14 тыс. Ядерных вооружений хранятся во всем мире. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению. Пришло время развеять облако ядерного конфликта навсегда, ликвидировать ядерное оружие из нашего мира и начать новую эру доверия и мира", - заявил он.

В оккупированном Крыму россияне развивают ядерную инфраструктуру, принимают меры для размещения средств, способных доставлять ядерное оружие, заявлял представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Генсек ООН заявил об опасности ядерной войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 21295
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 17379
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 6399
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 1 Просмотров: 6039
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка
Как сохранить сбережения - советы Нацбанка Просмотров: 3537
Мир
В Нидерландах задержали украинских моряков
В Нидерландах задержали украинских моряков Просмотров: 18
Впервые в истории большинством в парламенте стали женщины
Впервые в истории большинством в парламенте стали женщины Просмотров: 252
Талибы возвратились к публичным повешеньям
Талибы возвратились к публичным повешеньям Просмотров: 522
Вблизи Турции произошло землетрясения
Вблизи Турции произошло землетрясения Просмотров: 117
Принцесса отказалась от $1,35 млн и титула ради любви
Принцесса отказалась от $1,35 млн и титула ради любви Просмотров: 675
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Закон об олигархах является элементом узурпации власти Зеленским - Рябошапка
Голосов: 25
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть