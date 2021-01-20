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среда, 20 января 2021 13:06

Генконсульство России в Нью-Йорке осталось без связи: РФ обвиняет США в провокации

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Генеральное консульство России в Нью-Йорке остались без связи и доступа в интернет. В понедельник, 18 января, выключили несколько десятков линий.

Подробностями поделилось издание The Independent.

При наборе телефонного номера абонентов приветствует сигнал ошибки. Это означает, что линии не работают или постоянно заняты.

Журналисты издания пытались отправить в консульство письмо онлайн. Но в ответ выдало ошибку.

По словам американских специалистов, на серверах и линиях произошли технические неполадки. Специалисты работают над устранением проблемы.

Автор: independent
  Консульство России в Нью-Йорке прокомментировал отключение телефонной связи.
Консульство России в Нью-Йорке прокомментировал отключение телефонной связи.
Автор: independent
  Консульство России в Нью-Йорке прокомментировал отключение телефонной связи.
Консульство России в Нью-Йорке прокомментировал отключение телефонной связи.

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"Российская власть не информировала Госдепартамент и не просила о нашем содействии в связи с какими-то проблемами, касающимися работы телефонных линий в их консульстве в Нью-Йорке", - отметила американская сторона.

По словам председателя временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России Андрея Климова, отключение консульства РФ от телефонной связи является или дешевой провокацией, или свидетельством того, что США не подтверждает статус передового технического государства.

"Такая сложная задача, как починка телефонной связи, может быть не под силу только слаборазвитым странам", - прокомментировал он.

Администрация Дональда Трампа сообщила Конгресс о своем намерении закрыть два последних консульства США в России.

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